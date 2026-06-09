Batman’da şehitler için anma töreni: Aybüke Öğretmen ve 2 asker yad edildi

Batman’ın Kozluk ilçesinde, 9 yıl önce terör saldırılarında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar için anma programı düzenlendi.

Şehitlerin görev yaptığı ve saldırıların yaşandığı noktalarda gerçekleştirilen törenlerde, duygusal anlar yaşandı.

Törenlere kamu kurumları temsilcileri, güvenlik yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT EDİLDİKLERİ NOKTADA SAYGI DURUŞU

Kozluk ilçesinde Aybüke Öğretmen'in şehit olduğu cadde üzerinde başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar, şehitlerin hatırasına karanfiller bıraktı.

Program boyunca duygusal anlar yaşanırken, şehitlerin isimleri tek tek anıldı.

“AZİZ HATIRALARI SONSUZA DEK YAŞAYACAK”

Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, törende yaptığı konuşmada şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Böçkün, şehitlerin geride bıraktığı hatıraların bu topraklarda yaşamaya devam edeceğini ifade ederek, fedakârlıklarının milletin birlik ve beraberliğinin teminatı olduğunu vurguladı.

GENÇ YAŞTA GELEN ŞEHADET

Konuşmada, şehitlerin henüz hayatlarının baharında olduklarına dikkat çekildi. 23, 24 ve 34 yaşlarında hayatını kaybeden şehitlerin, görev başında büyük bir fedakârlık gösterdikleri ifade edildi.

Yetkililer, şehitliğin milletin hafızasında derin bir yer edindiğini belirtti.

AYBÜKE ÖĞRETMEN'İN OKULUNDA DUYGUSAL ANMA

Törenin ikinci bölümünde katılımcılar, Şenay Aybüke Yalçın’ın görev yaptığı okula geçti. Burada düzenlenen programda müzik öğretmenleri, Yalçın’ın daha önce seslendirdiği “Mağusa Limanı” türküsünü yeniden söyledi.

Programda öğrenciler ve öğretmenler duygusal anlar yaşadı.

BEKİRHAN’DA ŞEHİT ASKERLER İÇİN TÖREN

Anma programı kapsamında, jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar’ın şehit oldukları Bekirhan Jandarma Karakolu da ziyaret edildi.

Burada şehitler için dualar edildi, karanfiller bırakıldı.

2017 SALDIRISININ ARDINDAN

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de düzenlenen saldırıda, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Aynı gün yaşanan ikinci saldırıda ise güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında yaşanan patlamada iki asker şehit olmuş, bir vatandaş da yaralanmıştı.

GENİŞ KATILIMLA ANMA PROGRAMI

Törenlere il milli eğitim yetkilileri, kamu kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Programlar, şehitlerin anısını yaşatma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla tamamlandı.