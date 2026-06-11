Batman'da su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Kesiktaş köyünde yaşayan 89 yaşındaki Osman Toparlak, evinin bahçesinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.

Yaşlı adamın kuyuda olduğunu fark eden yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma personeli sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kuyuda bulunan Osman Toparlak’a müdahale etmek için çalışma başlattı.

Ancak yapılan kontrollerde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

SAVCILIK İNCELEMESİ YAPILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemenin ardından Osman Toparlak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adli süreç kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin sürdüğü öğrenildi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın nasıl gerçekleştiğinin net şekilde ortaya çıkarılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. İlk bulgular olayın kaza sonucu meydana geldiğine işaret ederken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.