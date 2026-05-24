Batman'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde, bugün öğle saatlerinde talihsiz bir kaza meydana geldi.

Tarımsal sulama havuzu kenarında oynayan Aydın Şirin, ayağının kayması sonucu suya düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden yakınları tarafından sudan çıkarılan çocuk, Beşiri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak küçük Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aydın Şirin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.