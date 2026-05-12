Batman'da tavanı çöken cami yıkıldı

Batman Seyitler Mahallesi Dostlar Caddesi'nde bulunan yaklaşık 50 yıllık Ahmediye Camisi'nde, tavanda küçük çaplı çökmeler oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, camide inceleme yaptı.

İncelemenin ardından caminin yıkımına karar verildi. Cami yıkılırken, geriye yalnızca minare kaldı.

"ARTIK İBADET EDİLEMEZ HALE GELDİ"

Hem Seyitler hem de Güneykent mahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı caminin yerine yeni bir ibadethane yapılmasını istediklerini söyleyen Seyitler Mahallesi Muhtarı Süleyman Rüzgar, "Ahmediye Camisi, yaklaşık 50 yıldan beri millete hizmet ediyordu. Son zamanlarda tavanları çökmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne başvurduk.

Yetkililer, gelip inceleme yaptıktan sonra camimizi kapattı. Artık ibadet edilemez hale geldi. Yaklaşık 2 haftada camimizi yıktık. Şu anda sadece minaremiz kaldı.

Buradan geçen vatandaşlar sadece minareye bakıp, 'Caminiz nerede?’ diye soruyor. Devlet yetkililerimizden ve valimizden bir an önce bu duruma el atmalarını istiyoruz." dedi.

"TAM ORTA BÖLGEDEYDİ"

Güneykent Mahallesi Muhtarı Salih Cihan ise caminin iki mahalle için önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Hem Güneykent hem de Seyitler sakinleri burada ibadet ediyordu. Son zamanlarda tavanda çökmeler meydana geldi.

Konum olarak tam orta bölgedeydi. Özellikle yaşlılarımız için güzel bir merkezdi." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Direk de caminin kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, "Camimiz eskimişti. Bunun üzerine yıkılmasına karar verildi. Molozlarını temizledik.

Şimdi vatandaşlar uzak camilere gitmek zorunda kalıyor. Yakınımızda cami kalmadı. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz." dedi.