Batman'da yabancı uyruklu şüpheli midesinde 160 parça uyuşturucu getirmiş
Batman'da gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişinin midesinden 160 parça halinde uyuşturucu çıkartıldı. Şüpheli tutuklandı.
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan bir otobüste arama yaptı.
Polis ekipleri, yabancı uyruklu bir kişiyi hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı.
MİDESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Hastaneye kontrole götürülen şüphelinin midesinde, 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucular doğal yollarla çıkarıldı.
Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)