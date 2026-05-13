Batman'da yola savrulan kovanlarda binlerce arı telef oldu

Batman'ın Beşiri ilçesi kırsalında meydana gelen olayda, yayla yolculuğu sırasında arı kovanlarını taşıyan bir araç aniden arızalandı. Seyir halindeki aracın durması ve yaşanan sarsıntı, yükteki kovanların dengesini bozarak yola düşmesine yol açtı.

KOVANLAR YOLA SAVRULDU

Arı kovanlarını taşıyan araçta meydana gelen teknik arıza, kısa sürede büyük bir zarara dönüştü. Sarsıntı nedeniyle kovanların bir kısmı araçtan düşerek yol kenarına savruldu.

Düşen kovanların kırılmasıyla birlikte binlerce arının telef olduğu belirtildi.

BİNLERCE ARI TELEF OLDU

Kovanların yere çarpmasıyla içeride bulunan arıların büyük bölümünün zarar gördüğü, bazı kolonilerin tamamen yok olduğu ifade edildi. Olay, bölgede hem çevresel hem de ekonomik kayıp olarak değerlendirildi.

Arıcılar, yaşanan durum karşısında büyük üzüntü yaşarken, zarar gören kovanları kurtarmak için çalışma başlattı.

EKİPLER BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem aldı. Trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı öğrenildi.

ARICILAR ZARARI TOPLAMAYA ÇALIŞTI

Olayın ardından arıcılar, yola saçılan kovanları toplamak ve zarar gören kolonileri kurtarmak için çalışma yaptı. Ancak çok sayıda arının telef olması nedeniyle zararın büyük olduğu bildirildi.

Yetkililer, taşıma sırasında kovanların güvenli şekilde sabitlenmesinin önemine dikkat çekerek benzer kazaların yaşanmaması için uyarılarda bulundu.