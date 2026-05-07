Bayburt-Erzurum yolunda mayıs ayında kar yağışı

Bayburt-Erzurum kara yolunda kar yağışı...

Bayburt’un yüksek kesimlerinde, mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Yaz mevsimine sayılı günler kala, Kop Dağı Geçidi’nde kar yağışı görüldü.

ETKİSİ SÜRÜYOR

Bayburt-Erzurum kara yolunda bulunan ve 2 bin 409 rakıma sahip geçitte etkili olan yağış nedeniyle arazi ile yol kenarları kısmen beyaza büründü.

Bayburt kent merkezinde ise aralıklı yağmur etkisini sürdürdü.

İlkbahar ayında kar yağışıyla karşılaşan sürücüler şaşırırken yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini devam ettirdi.