Bayburtlu Yusuf konuştu: Bize böyle öğrettiler

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında AK Parti için gençlik kollarında faaliyet gösteren Bayburtlu Yusuf Özoğul, İstanbul'un Pendik ilçesinde mahallede broşür dağıtmıştı. Adresleri gezen Yusuf, bir apartmanda İP'li Mine K.'nin ırkçı tavırları karşısında sabrını ve efendiliğini korumasıyla dikkat çekmişti.

Mine K.'ye karşı kibar tavrı sosyal medyada beğeni toplayan Bayburtlu Yusuf Özoğul, o anlarda yaşadıklarını anlattı.

"BİZE BÖYLE ÖĞRETTİLER"

Özoğul, "Şu anda cenaze nedeniyle memleketim Bayburt'tayım. Olayı arkadaşlarım aracılığı ile öğrendim. Yolculuk esnasında bana gönderdikleri video ile öğrendim. Ondan sonra durumu mahalle teşkilatıma bildirdim." dedi.

Olay esnasında kayıt yapıldığını bilmediğini vurgulayan Özoğul, şunları kaydetti:

"Kadına tepki vermememin nedeni Bayburtlu olmamız. Bize böyle öğrettiler. Karşımızda bayan olmasa dahi biz yine aynı saygıyı gösterir, eyvallah der çıkardık."

Kendisine tepki gösteren kadına karşı tavrı takdir topladı VİDEO



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Görüntüleri ilk gördüğünde şaşırdığını söyleyen Özoğul, "Bir anda bana yapılan bir hakaret var diye sanıyordum. Halkımızdan Allah razı olsun, öğrendim ki arkamızda durmuşlar. Halkımızın yanımızda olmasından dolayı mutlu oldum. Şu anda buradayım, birazdan uçağa yetişeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri bekliyor." diye konuştu.