taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6448
Euro
6.3492
Altın
1297.545
Borsa
94176.66
Gram Altın
235.653

Bayburtlu Yusuf konuştu: Bize böyle öğrettiler

İstanbul Pendik'te, AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K.'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul, yaşadıklarını anlattı.

AA | 29.03.2019 - 16:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Bayburtlu Yusuf konuştu: Bize böyle öğrettiler

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında AK Parti için gençlik kollarında faaliyet gösteren Bayburtlu Yusuf Özoğul, İstanbul'un Pendik ilçesinde mahallede broşür dağıtmıştı. Adresleri gezen Yusuf, bir apartmanda İP'li Mine K.'nin ırkçı tavırları karşısında sabrını ve efendiliğini korumasıyla dikkat çekmişti.

Mine K.'ye karşı kibar tavrı sosyal medyada beğeni toplayan Bayburtlu Yusuf Özoğul, o anlarda yaşadıklarını anlattı.

Bayburtlu Yusuf konuştu: Bize böyle öğrettiler

"BİZE BÖYLE ÖĞRETTİLER"

Özoğul, "Şu anda cenaze nedeniyle memleketim Bayburt'tayım. Olayı arkadaşlarım aracılığı ile öğrendim. Yolculuk esnasında bana gönderdikleri video ile öğrendim. Ondan sonra durumu mahalle teşkilatıma bildirdim." dedi.

Olay esnasında kayıt yapıldığını bilmediğini vurgulayan Özoğul, şunları kaydetti:

"Kadına tepki vermememin nedeni Bayburtlu olmamız. Bize böyle öğrettiler. Karşımızda bayan olmasa dahi biz yine aynı saygıyı gösterir, eyvallah der çıkardık."

Kendisine tepki gösteren kadına karşı tavrı takdir topladı VİDEO

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Görüntüleri ilk gördüğünde şaşırdığını söyleyen Özoğul, "Bir anda bana yapılan bir hakaret var diye sanıyordum. Halkımızdan Allah razı olsun, öğrendim ki arkamızda durmuşlar. Halkımızın yanımızda olmasından dolayı mutlu oldum. Şu anda buradayım, birazdan uçağa yetişeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri bekliyor." diye konuştu.

Bayburtlu Yusuf konuştu: Bize böyle öğrettiler

Bayburtlu Yusuf konuştu: Bize böyle öğrettiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili genci aşağılayan İP'li kendini savundu

AK Partili genci aşağılayan İP'li kendini savundu

803
Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı

Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı

291
AK Parti afişleri dağıtan genci aşağılayan İP'li kadın

AK Parti afişleri dağıtan genci aşağılayan İP'li kadın

746
Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

511
Buket Aydın uydurulan günü haber olarak sundu

Buket Aydın uydurulan günü haber olarak sundu

63
Sahtekar şifacı Erdoğan'a küfür etti

Sahtekar şifacı Erdoğan'a küfür etti

249
Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir