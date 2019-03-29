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Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği bir evde, İP'li kadının aşağılayıcı tavırları karşısında efendiliğini hiç bozmayan Yusuf, herkesin beğenisini kazandı.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 14:45..
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Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

Aslen Bayburtlu olan Yusuf Özoğul, İstanbul Pendik'te yaşayan bir genç. AK Parti için seçim broşürü dağıtan Yusuf, İP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Mine Koraş'ın sözlü saldırısına maruz kaldı.

YUSUF EN GÜZEL CEVABI VERDİ

Ancak Yusuf'un, Miner Koraş'ın bütün kötü sözlerine rağmen saygısını hiç kaybetmeden olay yerinden ayrılması, Mine Koraş'a en güzel cevap oldu.

AK Parti afişleri dağıtan genci aşağılayan İP'li kadın VİDEO

Sosyal medyada paylaşılan videoda İP'li kadına tepki, Yusuf'un duruşuna ise övgü dolu yorumlar yağdı.

Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

Bayburtlu Yusuf'un asil duruşu takdir topladı

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