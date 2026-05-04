Bayburt’ta ayı baskını: Arılıkları talan ettiler, köpek havlayınca kaçtılar

Bayburt’ta kış uykusundan çıkan ayılar, açlıkla birlikte yerleşim alanlarına inmeye başladı. Sırakayalar köyünde gece saatlerinde yaşanan olayda, arılıklara giren ayılar hem maddi hasara yol açtı hem de üreticileri tedirgin etti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

AYILAR İKİ AYRI ARILIĞI HEDEF ALDI

Aç oldukları değerlendirilen 3 ayı, ilk olarak Hümeyra Memiş’e ait arılığa girdi. Burada kovanlara zarar veren ayılar, ardından İlhami Polat’ın arılığının bulunduğu alana yöneldi.

SACI BÜKÜP BARAKAYA GİRDİLER

Ayılar, arılığın etrafındaki güvenlik önlemlerini aşarak kovanların bulunduğu barakaya ulaştı. Demir sacları bükerek içeri giren hayvanlar, kovan kapaklarını açıp peteklerdeki balları yedi. Saldırı sırasında birçok kovan parçalanırken, arılıkta ciddi hasar oluştu.

KOVANLARI DAĞITTILAR

Baraka içerisindeki kovanlarla yetinmeyen ayılar, çevrede bulunan diğer kovanları da dağıttı. Sabah saatlerinde arılıklarına gelen üreticiler, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Ayıların arılığa giriş ve kovanları dağıtma anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kovanları talan eden ayıların bir köpeğin havlaması üzerine panikleyerek hızla uzaklaştıkları görülüyor.

BÖLGEDE TEDİRGİNLİK ARTTI

Yaşanan olayın ardından köyde yabani hayvan saldırılarına yönelik endişe arttı. Üreticiler, benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep ederken, bölgede güvenlik tedbirlerinin artırılması bekleniyor.