Bayburt'ta mayıs sürprizi: Kop Dağı'na kar yağdı

Bayburt’ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, yüksek rakımlı bölgelerde kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı. Türkiye’nin önemli geçiş güzergâhlarından Kop Dağı, mayıs ortasında yağan karla birlikte adeta yeniden kışa döndü.

KOP DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kentte etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı’nda kar yağışına neden oldu. Mayıs ayının sonuna yaklaşılırken yağan kar, bölgeyi kısa sürede beyaza kapladı.

Yüksek kesimlerde oluşan kar örtüsü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

KENT MERKEZİNDE YAĞMUR ETKİLİ

Bayburt kent merkezinde ise sabah saatlerinde başlayan yağmur, gün içinde aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin düşüş yaşandı.

Vatandaşlar, mayıs ayında yeniden kış havası yaşandığını belirtti.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Kop Dağı güzergâhını kullanan sürücüler de yağıştan etkilendi. Özellikle tır şoförleri, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman düştüğünü ifade etti.

Bölgede seyir halinde olan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

“BU SENE BAYBURT’A YAZ GELMEYECEK”

Kop Dağı’nda kar yağışına yakalanan tır şoförü Yıldıray Ata, mayıs ayında yağan kar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ata, “18 Mayıs 2026, Kop Dağı’na kar yağıyor. Güzel bir kar yağışı var, iyi yağıyor. Bu sene Bayburt’a yaz gelmeyecek gibi.” ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt’un da aralarında bulunduğu kuzey bölgeler için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.