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Bayburt'ta şehit olan askerlerin aileleri acı haberi aldı

Uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan JAK timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın ailelerine şehit haberi ulaştı.

İHA | 18.05.2019 - 04:49..
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Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’nda, 10 Mayıs’taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmalarına katılan JAK Timi’nden 2 asker, saat 17.30 sıralarında Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı.

OLAY YERİNDEN 700 METRE AŞAĞIDA BULUNDULAR

Bölgeye çok sayıda JAK, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu akıntıya kapılan 2 asker, olay yerinden 700 metre aşağıdaki derede bulundu.

2 ASKER DE ŞEHİT OLDU

Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez’in acı haberi Konya’da merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde babaevinde bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez’e verildi. Astsubay Mustafa Gidergelmez’in 1 çocuk babası olduğu, naaşının memleketi Gaziantep’e defnedileceği öğrenildi.

Bayburt'ta şehit olan askerlerin aileleri acı haberi aldı

ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan 2 askerden biri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın şahadet haberi, memleketi Çorum'un Kargı ilçesindeki baba evine ulaştı. Kapaklıkaya'nın şehit haberi, İlçe Kaymakamı Hasan Taş ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baba Şaban ve anne Hatice Kapalıkaya'ya verildi.

Bayburt'ta şehit olan askerlerin aileleri acı haberi aldı

Ankara'da görevli olan 2 çocuk babası olan şehit uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın, yarın Trabzon'da düzenlenecek törenin ardından Kargı ilçesine bağlı Dere köyünde toprağa verileceği belirtildi. Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın eşinin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu öğrenildi.

Bayburt'ta şehit olan askerlerin aileleri acı haberi aldı

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