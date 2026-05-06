Bayern Münih - PSG yarı final rövanş maçı şifresiz yayınlanıyor: İşte saati ve kanalı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı bu akşam belli oluyor. Arsenal’ın adını finale yazdırmasının ardından gözler Bayern Münih - PSG maçına çevrildi. Dev karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. İşte maçın saati ve yayın bilgileri…
Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa’nın en büyüğü olma yolundaki kritik virajda nefesler tutuldu.
Paris’teki 9 gollü tarihi düellodan 5-4’lük avantajla ayrılan PSG, üstünlüğünü koruyup final biletini cebine koymak istiyor.
Bayern Münih ise taraftarı önünde sürpriz bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor.
İlk düdükle birlikte milyonları ekran başına kilitleyecek olan Bayern Münih - PSG rövanş mücadelesinin saati, şifresiz yayınlanacağı kanal netleşti.
BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dünya yıldızlarının sahne alacağı bu dev randevu, 6 Mayıs Çarşamba (bugün) saat 22.00’de başlayacak.
Allianz Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
MUHTEMEL 11’LER
Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane.
PSG: Safonov, Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.