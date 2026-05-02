Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'ye destek geldi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen milli futbolcu Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı Cinja’ya lösemi teşhisi konulmasının ardından, futbol camiası dev bir dayanışma dalgası başlatmıştı.

Heidenheim ve Freiburg kulüpleri anlamlı bir iş birliğine imza atmıştı.

Alman Kemik İliği Donör Merkezi (DKMS) ile el ele veren kulüpler, "Cinja ve Diğerleri İçin" sloganıyla iki büyük bağışçı kayıt etkinliği düzenleme kararı almıştı.

Kampanya, sadece Cinja için değil, uygun donör bekleyen binlerce lösemi hastası için de bir umut ışığı olmayı hedefliyor.

BAYERN MUNIH DESTEK VERDİ

Bu gelişmenin ardından bir destek de Bayern Münih'ten geldi.

Alman devi, Heidenheim ile oynayacağı maç öncesinde milli futbolcu Eren Dinkçi'ye destek oldu.

Bayern, kök hücre bağışçısı kaydını artırmak için bir girişim başlattı.

Bavyera ekibinin sosyal medya platformundan, "Bir oyundan daha fazlası. Hayat kurtarma fırsatı. Hemen kaydolun. Fark yaratın." mesajıyla yıldız futbolcuların yer aldığı bir video paylaşıldı.

Videoda Serge Gnabry, Manuel Neuer, Joshua Kimmich ve Konrad Laimer yer aldı.

EREN'İN İSTATİSTİKLERİ

Freiburg'dan devre arasında kiralık olarak Heidenheim'a giden 24 yaşındaki kanat oyuncusu Eren, 11 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

1.88 boyundaki Eren'in 6 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.