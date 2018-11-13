Bayhan: Annem gözümün önünde intihar etti

14 yıl önce katıldığı Popstar yarışması ile duyuran Bayhan Gürhan Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bayhan bilinmeyenlerini anlattı.

İŞTE BAYHAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ARA BAŞLIKLAR...

"Popstar yarışmasına bakınca o görüntülerde hiçbir şeyi bilmeyen bir çocuk var. Bilmediği bir dünyaya yaklaşan bir çocuk. Şarkı söylemek en büyük hayalimdir, hala şarkı söylüyorum. Çok uzun bir ara verdim. Yavaş yavaş geri dönüyorum.

"TECRÜBE ETTİK"

Yarışmanın üzerinden 14 yıl geçti. Çok dibe vuruşlarım oldu. Burada önemli olan bu yaraları sevenlerinize göstermemeniz… Her şey bir tecrübe. Her şey hayatın kendisi. Tecrübelerimizi yaşadık.

Ben hayatı gezerek, keşfederek yaşamayı sevenlerdenim. Teknolojiden uzak, doğayla iç içe koyunlarla gezmek bile çok güzel. Tabiatta var olan her şeyin size bir pozitif etkisi vardır. Ben bunu meditasyon olarak gördüm. Çobanlık da öyle bir şey.

"AĞACA BAKARSINIZ O SİZİ RAHATLATIR"

Bazen bir ağaca bakarsınız, o sizi rahatlatır. Ben hala bir değişim içerisindeyim. Çıkmazlarımdan çıktım. Bir şey sakladığım yok. Bana sorulan her şeyin cevabını veririm.

Engellendim demek hata olur. Biz o zaman çocuktuk, yol yordam bilmezdik. Birçok artıdan geri kaldık. İnsanları affedeli çok zaman oldu. Kendimi de affettim.

"DENİZ SEKİ İLE HELALLEŞTİK"

Deniz Seki ile bir ödül gecesinde karşılaştık. Nasip oldu, biraz sohbet ettik ve helalleştik. Herkes kendisine yakışanı yapar. Benimle bir sorunu yok Deniz Hanım’ın.

"ANNEM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ZEHİR İÇTİ"

Annem küçükken gözümün önünde zehir içmişti. Bazı izler vardır gitmez. Ama buna rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz. İlaç desteği almadan… Bu insanların dünyada yaşayabileceği en büyük cennet annesiyle var olmasıdır. Baba hep eksiktir, Anne her türlü varlıkta yoklukta güzellikleri yaşatır. *Annemi kaybettiğimde 5-6 yaşındaydım. Hatırlarım hala…

"SİGARA İÇMEM"

Halil Sezai bizim boşluğumuzda, yokluğumuzda çıkan bir isim. Oyunculuğu güzel. Şarkıcılığı benim üslubumla başladı. Ben şarkı söylerken ‘bu adam ne içmiş’ diyorlar. Ben sigara bile içmeyen bir insanım. Buna çok üzülüyorum. Ben şarkıları yaşayarak söylüyorum. Aleyna Tilki, Dua Lipa’nın şarkısını kötü söylemiş ve detone olmuş."