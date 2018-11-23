Bayhan: Oyunculuk tekliflerini kabul etmiyorum

Bayhan, Deliler Fatih’in Fermanı filminin galasına katıldı. Erkan Petekkaya hayranı olduğunu belirten Bayhan, sık sık oyunculuk teklifleri aldığını söyledi.

"BİR PADİŞAHI CANLANDIRMAK İSTİYORUM"

Petekkaya'ya gişede bol şans dileyen Bayhan, Osmanlı padişahlarından birini canlandırmak istediğini açıkladı. Tarihe küçük yaşlardan beri çok meraklı olduğunu dile getiren şarkıcı, “Benim için öncelik müzik yapmak. Tabii ki beni cezbedecek bir rol gelirse düşünürüm. Şimdilik oyunculuk tekliflerini kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.