Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK mühimmatı ile harekat halindeki hedefi imha etti

Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarıları tüm dünyanın gündeminde.

Uzun yıllardır Türkiye tarafından insansız hava araçlarıyla oluşturulan doktrin, savunma sanayiinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Türk savunma sanayiinin önemli şirketlerinden Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA’nın yeni bir başarısını gözler önüne serdi.

FARKLI MÜHİMMAT ENTEGRASYONLARI

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

BOZOK İLE TAM İSABETLE VURDU

Bayraktar AKINCI, TÜBİTAK SAGE tarafından yerli ve milli olarak üretilen BOZOK Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat ile hareket halindeki hedefi tam isabetle vurdu.

"TAM İSABET"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında AKINCI TİHA için şu ifadeleri kullandı:

"Bayraktar AKINCI, BOZOK Mühimmatı Atış Testi, BOZOK Munition Firing Test Tam İsabet"