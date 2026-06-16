Bayraktar TB3'ten, CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile tam isabet

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde hayata geçirdiği yerli ve milli projelerle dikkat çekmeye devam ediyor.

İnsansız hava araçlarından deniz platformlarına, kara sistemlerinden ileri teknoloji mühimmatlara kadar birçok alanda geliştirilen yeni çözümler, savunma kapasitesini güçlendirirken uluslararası pazardaki konumunu da pekiştiriyor.

TAM İSABETLE VURDU

Bu kapsamda Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 de testlerine devam ediyor.

Bayraktar TB3, Roketsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen CİRİT Lazer Güdümlü Füze ile test atışı gerçekleştirdi.

Başarılı bir şekilde yapılan test atışını Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bayraktar TB3 CİRİT Lazer Güdümlü Füze Atış Testi. CİRİT Laser-Guided Missile Firing Test. Tam isabet" ifadelerini kullandı.

CİRİT FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

CİRİT, Roketsan tarafından geliştirilen, 70 mm (2.75 inç) çapında, düşük maliyetli ve yüksek hassasiyetli bir lazer güdümlü füze sistemi olarak biliniyor.

Taarruz helikopterleri, İHA'lar ve kara/deniz platformlarından entegre edilebilen füze, hareketli ve sabit hedeflere karşı nokta atışı imha kabiliyetine sahip.

CİRİT füzesinin öne çıkan temel teknik ve taktik özellikleri şunlar:

“- Menzil: Minimum 1,5 km, maksimum 8 km



- Çap: 2.75 inç (70 mm)



- Ağırlık: 15 kg (fırlatma tüpü hariç)



- Uzunluk: 1,9 metre



- Güdüm: Yarı aktif lazer arayıcı başlık ile hassas hedef takibi



- Harp Başlığı: Çok maksatlı (zırh delici, yüksek infilaklı ve anti-personel) harp başlığı



Motor: Düşük dumanlı kompozit katı yakıt motoru”