Bayram alışverişi hazır giyim sektörüne yaradı

Kurban Bayramı öncesinde kıyafet alma geleneğinin devam etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meslek Komite Üyesi Şenol Aras, her bayram öncesi hazır giyimde her zaman ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, yaşananları şöyle açıkladı:

"İnsanlar bayramda yeni kıyafet alma geleneğini sürdürüyor. Bu yüzden hem mağazalarda hem de online platformlarda talep artıyor. Bu yıl da sezon başlamasına bağlı hareket başlayarak hız kazandı."

"YILIN EN ÖNEMLİ SATIŞ DÖNEMLERİNDEN"

Bayram dönemlerinin hazır giyim ve perakende sektörü açısından yılın en önemli satış dönemlerinden biri olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, artan müşteri trafiğinin küçük esnaftan AVM'lere kadar geniş bir alanda ekonomiye canlılık kattığını vurguluyor.

İstanbul'daki çarşılar, cadde mağazaları ve alışveriş merkezlerinde hareketlilik yaşanırken sezonluk talebin üretim tarafında da siparişleri artırdığı belirtiliyor.

HEM MAĞAZA HEM ONLİNE YOĞUN

Yaz sezonunun başlamasıyla özellikle mevsimlik ürünlere yönelik talep artarken, sektör temsilcileri hem mağaza hem de online satış kanallarında yoğunluk yaşandığına dikkati çekiyor.

"KÜÇÜK ESNAF İÇİN KRİTİK SATIŞ DÖNEMİ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Şenol Aras, özellikle gelecek süreçte yaz aylarının başlayacak olmasından dolayı daha çok mevsimlik yazlık ürünlerin, etekler, elbiseler ve benzeri ürünlere talep bulunduğunu gördüklerini, bunun da sektör için bir kazanım olduğunu söyledi.

Bayram alışverişlerinin esnaf ve perakende sektörü açısından ekonomiye katkısının olumlu olduğuna işaret eden Aras, "Küçük esnaf için bayram, yılın en kritik satış dönemlerinden biri. Özel vitrinler ve kampanyalar sayesinde ciro artıyor ve doğal olarak ekonomik katkısı olumlu." ifadelerini kullandı.

"ONLİNE ALIŞVERİŞ DE CİDDİ ŞEKİLDE YÜKSELDİ"

Aras, online ve mağaza satışlarına ilişkin, "Mağazalar hala satışların çoğunu alıyor çünkü insanlar ürünleri denemek ve hemen almak istiyor. Ama online alışveriş de ciddi şekilde yükseldi. Özellikle genç ve şehirli tüketiciler online kanallara kayıyor. Bayramda ikisi birlikte hareket ediyor diyebiliriz." dedi.