Bayram arifesinde aziz şehitler minnet ve dualarla anıldı

Kurban Bayramı arifesinde, Türkiye’nin dört bir yanında aziz şehitleri anma geleneği sürdürülüyor.

Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların hatıralarını yaşatmak, şehit ailelerine ve gazilere vefa borcunu ifade etmek amacıyla il protokolleri, şehit yakınları ve vatandaşlar şehitlikleri ziyaret ediyor.

Bayram arifesinde Türkiye genelinde şehitlik ziyaretleri yoğun şekilde devam ediyor.

Protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dualar okuyor, karanfil bırakıyor ve minnet duygularını ifade ediyor.

KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Adana, Mersin ve Osmaniye'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler dua okudu.

Adana'da şehit aileleri, Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ve Buruk Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan kabirlere çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

ŞEHİT KABİRLERİNE KARANFİL BIRAKILDI

İzmir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitler anıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Işıkkent Polis Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinliğe katılan emniyet müdürlüğü personeli şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

KABİR BAŞINDA DUALAR OKUNDU

Mersin'de Kurban Bayramı arifesinde Şehit Mezarlığı'na giden aileler, yakınlarının kabri başında dua okudu.

Mezarlıktaki şehitliği ziyaret eden Vali Atilla Toros ve protokol üyeleri, şehit ailelerinin bayramını kutladı, mezarlara karanfil koydu.

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Osmaniye'de Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınlarının katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Ahat Taşcı'nın okuduğu duanın ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

DEPREM ŞEHİTLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

Tören sonrası katılımcılar, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için oluşturulan 'Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

Afette yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır dileyen Vali Serdengeçti, kabirlere çiçek koydu.