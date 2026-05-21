Bayram boyunca otoyol ve köprüler ücretsiz olacak

Kurban Bayramı için geri sayım başladı...

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından bazı vatandaşlar memlekete dönüş için hazırlanırken bazıları ise farklı tatil planları yaptı.

KÖPRÜ, OTOYOLLAR VE ULAŞIM ÜCRETSİZ

Öte yandan bugün itibariyle vatandaşların merakla takip ettiği duyuru geldi.

27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına kadar kamuya ait köprü, otoyol ve toplu ulaşımın ücretsiz olacak.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ HARİÇ

26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz oldu.

TOPLU TAŞIMADA DA GEÇERLİ

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBANK, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılacak.