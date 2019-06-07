Bayram dönüşü trafik yoğunluğu

Ramazan bayramını sevdikleriyle geçirmek için İstanbul dışına çıkan tatilcilerin dün başlayan dönüşleri bugünde sürüyor.

ÖNLEM ALINDI

Bu kapsamda dönüş yolunun en önemli geçiş noktalarından birisi durumundaki Yalova’nın Topçular Feribot İskelesinde de İDO tüm önlemlerini aldı.

FERİBOT SEFERLERİ ARTIRILDI

Normalde 12 feribotun çalıştığı hatta ki feribot sayısı 17’ye çıkartıldı. Hafta sonunda yoğunluğa göre 2 feribotun daha Topçular hattına kaydırılması bekleniyor.

Tatilciler dönüşe geçti VİDEO

Topçular Feribot İskelesinden dün ve bugün toplamda 12 bin araç taşındı. Hafta sonuna kadar taşınan araç sayısının 21 bine ulaşması bekleniyor. Topçular Feribot İskelesini kullanan tatilciler de geçen yıllara oranla çok daha az bir yoğunlukla karşılaşıyorlar. Bu durumdan memnun olan tatilciler asıl korkularının İstanbul trafiği olduğuna da dikkat çekiyorlar.