Bayram için Bodrum'a gidenler trafikte kavga etti

Kurban Bayramı tatili başladı, Bodrum doldu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Bodrum, Marmaris ve Datça'da doluluk oranı yüzde 95, Fethiye bölgesinde yüzde 87, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula bölgesinde ise yüzde 83 seviyesine ulaştı.

TATİLCİLER TRAFİKTE KAVGA ETTİ

Bayram tatili kapsamında Bodrum'a gelen vatandaşlar, trafikte kavgaya tutuştu.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

İki grubun birbirine girdiği kavgada bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, araya diğer sürücüler girdi.

BODRUM SAKİNLERİ KAYDETTİ

Tehditlerin havada uçuştuğu kavgayı Bodrum sakinleri, cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.