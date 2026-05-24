Bayram namazı saatleri 2026: Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 81 ilde bayram namazı saatleri...
2026 yılı Kurban Bayramı namaz saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. İşte 81 İl'de bayram namazı saatleri...
27 Mayıs 2026'da idrak edilecek olan Kurban bayramı sabahı kılınacak olan bayram namazı saatleri belli oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre; Kurban Bayram namazı Ankara'da 05.59, İstanbul'da 06.12, İzmir'de 06.25, Bursa'da 06.13, Erzurum'da 05.25, Çorum'da ise 05.45'de kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2026
Adana: 05:55
Adıyaman: 05:42
Afyonkarahisar: 06:11
Ağrı: 05:18
Aksaray: 05:57
Amasya: 05:45
Ankara: 05:59
Antalya: 06:14
Ardahan: 05:17
Artvin: 05:20
Aydın: 06:23
Balıkesir: 06:19
Bartın: 05:57
Batman: 05:30
Bayburt: 05:28
Bilecik: 06:10
Bingöl: 05:31
Bitlis: 05:25
Bolu: 06:02
Burdur: 06:14
Bursa: 06:13
Çanakkale: 06:24
Çankırı: 05:54
Çorum: 05:49
Denizli: 06:19
Diyarbakır: 05:34
Düzce: 06:03
Edirne: 06:20
Elazığ: 05:36
Erzincan: 05:33
Erzurum: 05:25
Eskişehir: 06:08
Gaziantep: 05:47
Giresun: 05:34
Gümüşhane: 05:31
Hakkari: 05:20
Hatay: 05:54
Iğdır: 05:14
Isparta: 06:13
İstanbul: 06:12
İzmir: 06:25
Kahramanmaraş: 05:48
Karabük: 05:57
Karaman: 06:03
Kars: 05:16
Kastamonu: 05:52
Kayseri: 05:51
Kilis: 05:49
Kırıkkale: 05:56
Kırklareli: 06:17
Kırşehir: 05:55
Kocaeli: 06:08
Konya: 06:05
Kütahya: 06:11
Malatya: 05:40
Manisa: 06:23
Mardin: 05:33
Mersin: 05:59
Muğla: 06:23
Muş: 05:27
Nevşehir: 05:54
Niğde: 05:56
Ordu: 05:36
Osmaniye: 05:51
Rize: 05:26
Sakarya: 06:06
Samsun: 05:42
Şanlıurfa: 05:41
Siirt: 05:27
Sinop: 05:45
Şırnak: 05:26
Sivas: 05:42
Tekirdağ: 06:18
Tokat: 05:43
Trabzon: 05:29
Tunceli: 05:34
Uşak: 06:15
Van: 05:20
Yalova: 06:11
Yozgat: 05:51
Zonguldak: 05:59