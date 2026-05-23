Bayram sofralarında porsiyon kontrolü: Kırmızı et ve tatlı tüketimine dikkat

Kalp hastalıklarıyla mücadele edenler için bayram dönemi risk oluşturabilir. Uzmanlar; kırmızı et, hamur işi ve tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Porsiyon kontrolü hayati önem taşıyor.

Bayram döneminde değişen beslenme alışkanlıkları, yoğun ziyaret programları ve uzun yolculuklar, kalp sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlar, özellikle hipertansiyon, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu ve damar hastalığı bulunan bireylerin bayram süresince daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Bayram sofralarında kırmızı et, hamur işi, tatlı ve tuzlu yiyecek tüketimi ciddi şekilde artabiliyor.

AŞIRI YEMEKTEN KAÇININ

Aşırı yemek tüketimi ise kalp üzerinde ek yük oluşturuyor.

Bir anda yüksek miktarda yemek yemek; tansiyon yükselmesine, çarpıntıya ve nefes darlığına neden olabiliyor.

Özellikle kalp hastalarının ağır, yağlı ve tuz oranı yüksek gıdalardan uzak durması gerekiyor.

ŞEKER VE TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şerbetli tatlılar, çikolatalar ve işlenmiş gıdaların kontrolsüz tüketimi, ciddi risk oluşturabiliyor.

Özellikle diyabet ve hipertansiyon hastalarının bu konuda dikkatli olması gerekiyor.

Fazla tuz tüketimi tansiyonu yükseltirken aşırı şeker tüketimi, damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlar, tatlı tüketiminde küçük porsiyonların tercih edilmesini, mümkünse sütlü tatlılara yönelinmesini öneriyor.