Bayram takvimi 2026: Yarın okullar tatil mi? 25 Mayıs Pazartesi okullar açık mı?

Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanları için ilan edilen 9 günlük tatil kararı, başladı.

İdari izin kararının ardından milyonlarca öğrenci ve veli, "Yarın ders var mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

25 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi yoksa ders işlenecek mi merak konusu.

Okulların kapalı olup olmayacağına dair açıklama geldi.

Peki; yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı...

25 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 2026

Kurban Bayramı kapsamında alınan 9 günlük tatil kararı, okulları da kapsıyor.

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak.

Öğrenciler, hafta sonuyla birleşen tatil sürecine resmi olarak başlamış olacak. Öğretmenler ve idari personel de bu izin kapsamında değerlendirilecek.

Ders zili 1 Haziran Pazartesi günü yeniden çalacak ve normal eğitim takvimine dönülecek.