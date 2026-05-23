Bayram tatili trafiği otoyollarda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere İstanbul ve çevre illerden yola çıkanların yolculuğu sürüyor.

AKYAZI GEÇİŞİNDE YOĞUN TRAFİK

Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı geçişinde yoğunluk yaşanırken trafik ara ara durma noktasına geliyor. Otoyollarda İstanbul istikametinde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

UZUN KUYRUKLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nu Anadolu Otoyolu'na bağlayan Akyazı gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyollar dronla havadan görüntülendi.

Öte yandan Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Sakarya’da Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla emniyet ve jandarma birimlerince il genelinde kapsamlı tedbirler alındığı bildirildi.

EMNİYET VE JANDARMA GÖREV BAŞINDA

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce bayram tedbirleri kapsamında, 290 ekip, 1986 emniyet personeli görev yapacağı ifade edilen açıklamada, Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca ise 201 ekip, 577 personel, 103 araç, 4 dron ve 1 botun görev alacağı kaydedildi.