Bayram tatilinde sahiller doldu taştı: Marmaris ve Datça'ya 4 günde 40 bin araç girişi oldu

Kurban Bayramı geldi çattı.

Tatilin de 9 güne çıkarılmasıyla, vatandaşlar yollara düştü.

Kimi ailesini, akrabalarını görmek için memleketine gitti; kimi güzel havayı fırsat bilip tatil beldelerine akın etti.

TATİL BÖLGELERİ DOLDU TAŞTI

Tatilin daha ilk gününden yollara düşen vatandaş, trafiği de etkiledi.

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirler boşaldı, tatil bölgeleri doldu taştı.

OTELLER TAM KAPASİTEYE ULAŞTI

Antalya, Bodrum, Çeşme, Marmaris, Fethiye gibi gözde tatil beldelerinde adım atacak yer kalmadı.

Otellerde tam kapasiteye ulaşırken, yollarda da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Plajlarda, şezlong bulmak zorlaştı, sahil şeritleri ve restoranlar insan seline dönüştü.

MUĞLA'DA ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bunlardan bazıları da Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri oldu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini bu ilçelerde geçirmek isteyenler, araçlarıyla ilçelere yoğun giriş yaptı.

Bayram tatilinin ilk 4 gününde 40 bin araç geçiş yaptı.

YOLLARDA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdükleri denetimlerde sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu.

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de sürücülere güvenli sürüş, hız kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak kazasız ve hayırlı yolculuk dileklerini iletti.

GÜVENLİK KONTROLLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Marmaris'e tatile gelen sürücüler, yollarda yapılan güvenlik kontrollerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, uygulamaların tatil güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, görevi başındaki kolluk kuvvetlerinin de bayramını kutladı.

TATİLCİLERİN SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan, Marmaris ve Datça'ya giriş yapan araçlar arasında ağırlıklı olarak Eskişehir, İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Denizli ve Aydın plakalı araçlar dikkat çekti.

Çevre ilçelerden de çok sayıda kişinin tatil için bölgeye geldiği görüldü.

İlerleyen günlerde tatilcilerin sayısının daha da artma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.