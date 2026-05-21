Bayram temizliği: Bu yöntemle makineye sığmayan yorgan kalmayacak
Kurban Bayramı için temizlik yapanlar, yastık yorgan ne varsa yıkamaya koyuluyor. Makinesine yorgan sığmayanlar ise çareyi bu yöntemle buluyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken evlerde hummalı temizlik hazırlıkları başladı.
Perdelerden koltuk örtülerine, battaniyelerden yorganlara kadar birçok eşya yıkanırken, en büyük sorunlardan biri yine çift kişilik büyük yorganlar oldu.
Özellikle çamaşır makinesine sığmayan kalın yorganlar nedeniyle vatandaşlar sosyal medyada pratik çözüm yöntemleri araştırmaya başladı.
Son dönemde yaygınlaşan “rulo katlama” yöntemi ise birçok kişinin imdadına yetişti.
RULO YAPIP YIKAYIN
Yorgan önce uzunlamasına ikiye katlanıyor, ardından rulo şeklinde sıkıca sarılıyor.
Bu yöntem sayesinde hacim küçülüyor ve tambura daha dengeli yerleşiyor.
Özellikle çift kişilik elyaf yorganlarda kullanıcılar bu yöntemi tercih ediyor.
