Bayram temizliği: Bu yöntemle makineye sığmayan yorgan kalmayacak

Kurban Bayramı yaklaşırken evlerde hummalı temizlik hazırlıkları başladı.

Perdelerden koltuk örtülerine, battaniyelerden yorganlara kadar birçok eşya yıkanırken, en büyük sorunlardan biri yine çift kişilik büyük yorganlar oldu.

Özellikle çamaşır makinesine sığmayan kalın yorganlar nedeniyle vatandaşlar sosyal medyada pratik çözüm yöntemleri araştırmaya başladı.

Son dönemde yaygınlaşan “rulo katlama” yöntemi ise birçok kişinin imdadına yetişti.

RULO YAPIP YIKAYIN

Yorgan önce uzunlamasına ikiye katlanıyor, ardından rulo şeklinde sıkıca sarılıyor.

Bu yöntem sayesinde hacim küçülüyor ve tambura daha dengeli yerleşiyor.

Özellikle çift kişilik elyaf yorganlarda kullanıcılar bu yöntemi tercih ediyor.