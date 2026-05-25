Bayramda AVM'ler açık mı? 27-30 Mayıs 2026 çalışma saatleri

Kurban Bayramı’yla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında alışveriş merkezlerinin çalışma düzeni de yer aldı.

Bayram alışverişini son güne bırakanlar ya da tatil süresince AVM’leri ziyaret etmeyi planlayanlar, 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor.

Türkiye genelindeki birçok alışveriş merkezinin bayram boyunca açık olması beklenirken, açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor.

Peki bayramda AVM’ler açık mı, hangi saatlerde hizmet verecek? İşte 27-28-29-30 Mayıs 2026 AVM çalışma saatleri...

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI

Alışveriş merkezleri, özel sektör kapsamında olduğundan resmi ve dini tatillerde de hizmet veriyor.

Bayramın birinci günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü AVM’lerin önemli bir kısmının öğleden sonra açılması bekleniyor.

Birçok alışveriş merkezinde açılış saatinin 12.00, 13.00 veya 14.00 olarak uygulanabileceği belirtiliyor.

Gideceğiniz AVM'nin internet sitesinden güncel mesai saatlerini kontrol etmenizde fayda var.