Bayramda hava değişiyor: Sıcaklıklar artıyor, perşembe sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, bugün yurt genelinde etkili olacak yağışların ardından salı ve çarşamba günleri hava büyük ölçüde açarak yerini güneşli havaya bırakacak.

Özellikle Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek bölgeleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TAŞKIN RİSKİ VAR

Bayram haftasında en yağışlı günlerin pazartesi ve perşembe olması bekleniyor.

Yurt genelinde aralıklarla etkili olacak sağanak yağışlar özellikle Karadeniz hattında dikkat çekiyor.

Tokat, Samsun, Amasya ile doğuda Erzincan ve Sivas çevrelerinde vatandaşların dere taşkınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ BULACAK

Akdeniz’in iç kesimleri ve doğu bölgelerde de pazartesi ve perşembe günleri sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

Bayramın birinci günü olan çarşamba ise yurt genelinde en sakin ve en sıcak gün olarak öne çıkıyor; güneşli hava etkisini artıracak.

İstanbul’da bayramın birinci günü sıcaklığın 27 derece civarında olması beklenirken, Ankara’da 24, İzmir’de 30 ve Karadeniz’de 23-26 derece aralığında değerler ölçülecek.

İSTANBUL’DA HAFTA ORTASI GÜNEŞ, PERŞEMBE YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR

İstanbul’da pazartesi ve salı günleri parçalı bulutlu hava hakim olacak, çarşamba günü ise güneşli ve sıcak bir hava görülecek.

Perşembe günü İstanbul dahil olmak üzere yurt genelinde yeniden sağanak yağış bekleniyor.

Haftanın devamında cuma, cumartesi ve pazar günleri ise parçalı bulutlu ancak daha serin bir hava etkili olacak.

GÜN GÜN BAYRAMDA HAVA DURUMU

Arife Günü (26 Mayıs): Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın birinci günü (27 Mayıs çarşamba): Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in İç kesimleri, Doğu Anadolu (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) ile Güneydoğu Anadolu’nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın ikinci günü (28 Mayıs perşembe): Güney Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın üçüncü günü (29 Mayıs cuma): Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın dördüncü günü (30 Mayıs cumartesi): Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

BAZI KENTLERDE HAVA DURUMU

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

“- Kırklareli 15/25 derece.



- İstanbul 15/23 derece.



- Denizli 15/25 derece.



- İzmir 16/28 derece.



- Adana 17/26 derece.



- Ankara 11/20 derece.



- Samsun 15/21 derece.



- Erzurum 5/16 derece.



- Malatya 10/22 derece.



- Kars 5/16 derece.



- Diyarbakır 9/23 derece.



- Şanlıurfa 14/27 derece.”