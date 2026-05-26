Bayramı Yunan Adaları'ndan geçirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Kurban Bayramı tatili devam ediyor.

Bazı vatandaşlar tatilin başlaması ile beraber memleketlerine ve tatil beldelerine doğru yola çıkarken bazıları ise yola çıkmak için Kurban Bayramı'nı bekledi.

Tatil için bazı vatandaşlar Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih ederken bazıları ise son yılların favorilerinden olan Yunan Adaları'nı tercih etti.

UZUN BİR KUYRUK OLUŞTU

Bayram tatilini Yunan Adaları’nda geçirmek isteyen vatandaşlar, iskeleye akın etti.

Bölgede kaydedilen görüntülerde uzun bir kuyruğun oluştuğu görüldü.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TURİZMDE YAŞANAN DEĞİŞİM

Öte yandan Almanya merkezli Euronews, konuya ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Gazetede yer alan habere göre, son yıllarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki turizm ve ekonomik ilişkilerde dikkat çekici bir yön değişimi yaşanıyor.

Geçmişte özellikle alışveriş amacıyla Türkiye’ye gelen Yunan turistler öne çıkarken, bugün tablo tersine dönmüş durumda; artan fiyatlar nedeniyle Türk turistlerin Yunanistan’a yöneldiği belirtiliyor.

GİDEN TÜRK VATANDAŞLARININ SAYISI 4 YILDA 3 KAT ARTTI

Haberde aktarılan verilere göre, Yunanistan’ı ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı son dört yılda yaklaşık üç kat arttı.

Daha önce yılda yaklaşık 500 bin seviyesinde seyreden ziyaretçi sayısı, 2025 itibarıyla 1,5 milyonu aşarken; Türkiye’ye gelen Yunan turist sayısının ise yıllık yaklaşık 500 bin civarında sabit kaldığı ifade edildi.

Özellikle Kavala, Selanik ve Dedeağaç gibi kentlerin Türk turistler açısından popüler hale geldiği kaydedildi.

FİYATLAR TÜRKİYE'DEN DAHA UYGUN GELİYOR

Haberde görüşlerine yer verilen İstanbul’da yaşayan Maria Dimou, Türkiye’de temel ihtiyaçların nispeten uygun olsa da restoran, şarküteri ürünleri ve tatil gibi harcamalarda fiyatların ciddi biçimde yükseldiğini, bu nedenle Türklerin alışveriş ve tatil için Yunanistan’ı tercih ettiğini söyledi.

Benzer şekilde Ankara’da yaşayan bir Türk turist de Yunanistan’daki yemek fiyatlarının ve porsiyonların Türkiye’ye kıyasla daha avantajlı olduğunu ifade etti.

VİZE UYGULAMASINDAKİ KOLAYLIK

Öte yandan, diplomatik kaynaklara göre yalnızca İstanbul’daki Yunanistan Konsolosluğu’nun günde yaklaşık 1.300 vize verdiği, bunların büyük bölümünün çok girişli vizelerden oluştuğu aktarıldı.

Bu rakama altın vize veya çalışma izniyle Yunanistan’da oturum alan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının dahil olmadığı belirtildi.

Haberde ayrıca Avrupa Komisyonu onayıyla hayata geçirilen ve “Visa Express” olarak adlandırılan hızlı vize uygulamasının, Türk vatandaşlarının Ege’deki 12 Yunan adasına yedi güne kadar kolay giriş yapmasını sağladığı ifade edildi.

İSTANBUL ESNAFI DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Özellikle Kos, Rodos ve Sakız adalarının yoğun ilgi gördüğü, 2025 Ağustos ayında adalara yaklaşık 281 bin Türk turist giriş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye tarafında ise özellikle İstanbul esnafının Yunan müşterilerde azalma yaşandığından şikayet ettiği belirtildi.

İstanbul’da takı satıcılığı yapan Kantar Pehlivanoglu, geçmişte daha fazla Yunan müşteriye sahip olduğunu ancak bugün ekonomik koşullar nedeniyle Yunan turistlerin alışveriş yapamadığını söyledi.

ORTALAMA HARCAMA 340 EURO

Ekonomik verilere göre, Türkiye’yi ziyaret eden Yunan turistlerin kişi başı harcaması geçen yıl ortalama 340 euro olarak hesaplandı.

Buna karşın, Bank of Greece verilerine göre Yunanistan’a giden Türk turistlerin kişi başı ortalama harcaması 303 euro seviyesinde gerçekleşti.

Ancak Türkiye’de yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle Yunan turistlerin harcamalarının alım gücünün azaldığı vurgulandı.

