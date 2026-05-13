Bayrampaşa'da yasak dönüş kavgası: Sürücüyü dövüp aracı sattılar

İstanbul’da gece saatlerinde yaşanan trafik ihlali, şiddet olayına dönüştü. Bayrampaşa ilçesinde meydana gelen olayda, yasak noktadan “U” dönüşü yapmak isteyen bir sürücü, karşı yönden gelen araçtakilerin hedefi oldu.

YASAK DÖNÜŞ GERGİNLİĞİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında seyir halindeki sürücü, yasak olmasına rağmen “U” dönüşü yapmaya çalıştı.

Bu sırada karşı yönden gelen araç, son anda manevra yaparak olası kazayı önledi. Ancak yaşanan tehlikenin ardından araçta bulunan 4 kişi, dönüş yapan sürücüyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte gruptan bir kişi, araç içindeki sürücüye tekme ve yumruklarla saldırdı.

SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların araçtan inerek sürücüye yöneldiği ve kısa sürede fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

Saldırının ardından şüphelilerin, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

PLAKAYI SÖKÜP ARACI ELDEN ÇIKARDILAR

Olayın ardından şüphelilerin bir süre sonra durarak araçlarının plakalarını söktükleri, ardından aracı sattıkları ortaya çıktı. Bu durum, soruşturmayı derinleştiren en dikkat çekici detaylardan biri oldu.

Saldırıya uğrayan sürücü ise şikâyetçi olurken polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

GÖZALTI VE AĞIR PARA CEZASI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.Ş. gözaltına alındı. Şüpheliye 226 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

E.Ş., emniyetteki ifadesinde araçta bulunan bazı kişileri tanımadığını, aracın ehliyetsiz bir kişiye ait olduğunu ve kendisinin yalnızca aracı kullandığını öne sürdü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş. hakkında süreç devam ederken, saldırıya karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.