taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9366
Euro
6.5876
Altın
1499.56
Borsa
113271.47
Gram Altın
286.297
Bitcoin
43126.08

BBC'nin Türkiye aleyhinde konuşturduğu Suriyeli

Türkiye, yıllardır milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipli yapıyor. Yapılanlara göz yuman İngiliz BBC, bir mülteci üzerinden Türkiye'yi karalamaya kalktı.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 13:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
BBC'nin Türkiye aleyhinde konuşturduğu Suriyeli

Suriye'de çıkan iç savaşın ardından milyonlarca insan evini terk edip mülteci durumuna düştü.

Suriye'den kaçan yaklaşık 5 milyon insanın ilk durağı ise Türkiye oldu.

Ensar anlayışıyla Suriyelilere kapılarını açan Türkiye, mülteciler için bugüne kadar 40 milyar dolarlık harcama yaptı.

İNGİLİZ'E ÇALIŞAN TÜRKLERİN ALGI HABERİ

Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için yaptığı yardımları göremeyen İngiliz yayın organı BBC ise Türkiye'ye karşı kirli bir algı girişimine imza attı.

BBC Türkçe ekibinin Suriyeli mülteciyle yaptığı röportajda, mültecilere kötü davranıldığı ve ülkelerine zorla gönderildiği yalanları sıralandı.

BBC'nin Türkiye aleyhinde konuşturduğu Suriyeli VİDEO

TÜRK ASKERİNE DİL UZATMAK HADDİNİZE Mİ

Röportajın devamında Türk askerine de dil uzatıldı.

BBC Türkçe'nin röportajında, mültecilere taşıyan otobüste konuşanlara jandarma tarafından dayak atıldığı yalanı söylendi.

BBC'nin Türkiye aleyhinde konuşturduğu Suriyeli

BBC'nin Türkiye aleyhinde konuşturduğu Suriyeli

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

33
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

176
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

136
İstanbul'da grip salgını nedeniyle hastaneler doldu

İstanbul'da grip salgını nedeniyle hastaneler doldu

61
Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

160
Esad rejimi: Değişken YPG ile diyalog durduruldu

Esad rejimi: Değişken YPG ile diyalog durduruldu

42
İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

297
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir