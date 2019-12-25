Suriye'de çıkan iç savaşın ardından milyonlarca insan evini terk edip mülteci durumuna düştü.

Suriye'den kaçan yaklaşık 5 milyon insanın ilk durağı ise Türkiye oldu.

Ensar anlayışıyla Suriyelilere kapılarını açan Türkiye, mülteciler için bugüne kadar 40 milyar dolarlık harcama yaptı.

İNGİLİZ'E ÇALIŞAN TÜRKLERİN ALGI HABERİ

Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için yaptığı yardımları göremeyen İngiliz yayın organı BBC ise Türkiye'ye karşı kirli bir algı girişimine imza attı.

BBC Türkçe ekibinin Suriyeli mülteciyle yaptığı röportajda, mültecilere kötü davranıldığı ve ülkelerine zorla gönderildiği yalanları sıralandı.

BBC'nin Türkiye aleyhinde konuşturduğu Suriyeli VİDEO

TÜRK ASKERİNE DİL UZATMAK HADDİNİZE Mİ

Röportajın devamında Türk askerine de dil uzatıldı.

BBC Türkçe'nin röportajında, mültecilere taşıyan otobüste konuşanlara jandarma tarafından dayak atıldığı yalanı söylendi.