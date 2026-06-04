Bankacılık sektörünün öz kaynakları 5,6 trilyona çıktı
BDDK haftalık bülteninde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklarının 5,6 trilyon liraya ulaştığı açıklandı. 26 Mayıs itibarıyla, bireysel kredi kartı alacaklarının büyük bir bölümünü de taksitli ve taksitsiz borçlar oluşturdu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bireysel kredi kartı alacakları, bankacılık sektöründe takipteki alacakları ve bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları açıklandı.
26 Mayıs itibarıyla bu veriler şöyle derlendi:
Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 188 milyar 763 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 985 milyar 945 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 971 milyon lira artışla 723 milyar 856 milyon liraya çıktı.
Takipteki alacakların 544 milyar 596 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 31 milyar 326 milyon lira artarak 5 trilyon 640 milyar 83 milyon liraya yükseldi.