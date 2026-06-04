BDDK: KKM bakiyesindeki düşüş devam etti

KKM bakiyesinin sıfırlanması için alınan önlemlerin sonucunda hesaplardaki erime sürüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), 26 Mayıs itibarıyla 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya geriledi.

KREDİ HACMİ

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, geçen hafta itibarıyla 120 milyar 658 milyon lira artarak 25 trilyon 806 milyar 818 milyon liradan 25 trilyon 927 milyar 476 milyon liraya çıktı.

TOPLAM MEVDUAT

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 242 milyar 335 milyon lira artarak 29 trilyon 316 milyar 41 milyon liradan 29 trilyon 558 milyar 376 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 243 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 14 milyar 382 milyon lira artarak 3 trilyon 243 milyar 148 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 783 milyar 658 milyon lirası konut, 44 milyar 344 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 415 milyar 146 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERİN TUTARI

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 10 milyar 27 milyon lira artarak 4 trilyon 22 milyar 717 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artışla 3 trilyon 174 milyar 708 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.



