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Bebeğin babası olduklarını reddeden ikizlere nafaka

Brezilya'da bir yargıç, hangisinin gerçek baba olduğunu söylemeyen ve DNA testinden de sonuç alınamayan tek yumurta ikizi iki erkeğin birden çocuk için nafaka ödemesine karar verdi.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 16:44..
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Brezilya'nın Goias eyaletinde yaşayan ikiz kardeşlerin birlikte oldukları kadınlara gerçek isimlerini söylemedikleri, bunun yerine birbirlerinin kimliklerini kullanarak kadınları kandırdıkları ortaya çıktı.

GERÇEK BABAYI SÖYLEMEYİ REDDETTİLER

İsimleri yasal engeller nedeniyle açıklanmayan ancak Fernando ve Fabricio takma adlarıyla anılan kardeşlerden birinin, arkadaşının partisinde tanıştığı bir kadınla ilişki yaşamaya başladığı ancak kadının hamile olduğunu anladıktan sonra ikisinin de çocuğun kendisinden olduğunu reddettiği belirtildi.

Bunun üzerine kadın, ikizlere dava açtı ancak Fernando ve Fabricio, nafaka ödemekten kurtulacaklarını düşünerek, kimin gerçek baba olduğunu söylemeyi reddetti.

Mahkeme Fernando ve Fabricio'ya DNA testi yapılmasını istese de tek yumurta ikizi olmaları nedeniyle yapılan testten de sonuç alınamadı.

İKİ KAT FAZLA ÖDEME ALACAK

Yargıç  Filipe Luis Peruca, ikizlerin küçük kız çocuğunun biyolojik babasının kim olduğunu bilme hakkını elinden aldığını söyledi ve her ikisinin de nafaka ödemesine karar verdi.

Karara göre, ikizler ayda 60 dolar ya da Brezilya'daki asgari ücretin yüzde 30'u kadar nafaka ödeyecek. Ayrıca, bebeğin doğum belgesinde iki kardeşin ismi de yer alacak.

Böylece kız çocuğu, Brezilya'da aynı ekonomik durumdaki çocuklara kıyasla, iki kat fazla ödeme alacak.

Yargıç, mümkün olduğu kadar çok kadınla birlikte olmak için ikizlerin birbirlerinin yerine geçtiğini ve sonra kız arkadaşlarının dile getirdiği aldatma iddialarına karşı da kendilerini bu şekilde savunduklarını belirtti.

İsmi açıklanmayan mağdur anne ise "Bana bir ikizi olduğundan bahsetmişti ancak hiç tanıştırmamıştı. Bana kendini 'Fernando' olarak tanıttı. Ancak daha sonra ikisi de bebeğin kendisinden olduğunu reddetti" dedi.

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