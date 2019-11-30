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Beckham çiftinin mali durumu sallantıda

Victoria Beckham'ın kurduğu moda şirketinin zararını, David Beckham ödeyemedi.

Haber Merkezi | 30.11.2019 - 16:50..
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Eski yıldız futbolcu David Beckham'ın modacı eşi Victoria Beckham'ın kurduğu moda şirketinde, işler iyi gitmiyor. Yıllardır zarar eden şirketin borçları, artık ödenemeyecek miktarlara yükseldi.

23 MİLYON STERLİNİ ÖDEYEMEDİ

2008 yılından beri zarar etmeye devam eden Victoria Beckham Limited isimli şirker için David Beckham, 23 milyon sterlin ödeme yapmadı.

2018 yılında şirket, 12.2 milyon sterlin zarar etti. Bu rakamın da şimdiye kadar ki en yüksek zarar olduğu, 11 yıllık zararın ise 42 milyon sterline (315 milyon TL) ulaştığı ifade ediliyor.

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