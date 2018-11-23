Bedelli askerliğin detayları

2020'nin Şubat ayına kadar sürecek olan bedelli askerlikte, celplerin açıklanması ile adaylar asker olmaya hazırlanıyor. Başta, 24 Kasım'da askere alınacak olanların da büyük bir merak içerisinde olduğu işleyiş süreci, biraz karışık olsa da haberde bu sürece ilişkin detayları bulacaksınız.

İskenderun'da bedelli olarak askerliğini yapan Ferhat Açıl, deneyimlerini internet üzerinden paylaştı.

"15 GÜN DEĞİL 21 GÜN"

Askerliğin 15 güne indiğine ilişkin yayılan dedikodu asılsız. Celp dönemlerinin yer aldığı e-Devlet sayfasında yer alan bilgilerde sevk başlangıç ve sevk bitiş tarihleri görünüyor, arasındaki süre de 15 gün. Yalnız bir detay var: Bu tarihler Sevk Belgesi’ni alma tarihleriniz. Yani iki tarih arasında e-Devlet ve askerlik şubesinden sülüsünüzü almanız gerekiyor.





YOL İZNİ HESAPLAMASI



Askerlik ile ilgili merak edilen bir diğer konu da yol izni meselesi, kimine 1 kimine 2 gün verilen iznin mantığı askerlik şubesine olan mesafeye bağlı.

E-Devlet üzerinden ya da askerlik şubesi üzerinden alacağınız “Sevk Belgesi”nde yol izninizin ne kadar olacağı yer alıyor. Yol izni, ikamet ettiğiniz adres ile görevlendirildiğiniz askeri birlik arasındaki mesafe 800 kilometreden az ise 1 gün, 800 kilometre ile 1600 kilometre arasındaysa 2 gün, 1600 kilometreden fazlaysa 3 gün olacak şekilde belirleniyor ve tabii ki bu izin temel askerlik eğitiminden düşülüyor.

Bedelli askerlerin yemin töreni VİDEO

YOL PARASI VERİLİYOR

Bedelli askerlerin en çok merak ettiği konulardan biri de yol parası konusu. TSK, bünyesine aldığı askerlerin yol parasını da kendi bütçesinden karşılıyor. Hizmete başlamadan önce verilen bu para PTT'den ödeniyor.

Bu paranın da belirlenmesi tıpkı yol izniniz gibi, ikamet ile kışlanıza olan uzaklığınız baz alınarak hesaplanıyor. Buradaki rakam demir yolu ile olan mesafenize göre hesaplanıyor. Bu paraya ihtiyacınız olmasa bile almak mecburiyetiniz bulunuyor.

ASKERLİK MAAŞI ÖDENİYOR

Her ne kadar bedelli askerlik yapacak olsanız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kendine has uygulamaları var. Bunlardan taviz verilmiyor. Bu uygulamalardan biri de asker maaşı.

Görev yaptığınız süre boyunca askerlik maaşınız hesaplanıyor. Askerlik hizmetinin bitmesinin ardından bu maaşınız sizden istene IBAN adresine yatırılıyor. Askere gitmeden önce IBAN numaranızı yanınıza almanızda fayda var.

Ferhat Açıl'ın askerliğine ilişkin yazmış olduğu bilgilerin detaylı haline, yazının üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.