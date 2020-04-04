Bedelliler terhis belgeleriyle çıkış yapabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün koronavirüse karşı önlemler kapsamında, Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta araç giriş çıkışı yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Yasağın ardından, İstanbul'da bedelli askerlik görevini tamamlayanların memleketlerine nasıl dönecekleri merak konusu oldu.

Konu hakkınca açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptı

TERHİS BELGESİ YETERLİ OLACAK

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin, oturduğu ilden 'Seyahat İzin Belgesi' alması şartıyla İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadelerini kullandı.