Bekçilerin yakaladığı 'sahte komiser' ev hapsi aldı

Adana'nın Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, dün uygulama yapan bekçiler, bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan 2 kişiden H.M., sahte polis kimliği göstererek kendisini "komiser" olarak tanıttı.

LOGOYU YUTMAYA ÇALIŞTI

Bekçilerin araçta arama yapmak istedikleri sırada ise H.M., toplu taşıma kartı üzerine yapıştırılmış polis logosu olan etiketi sökerek yutmaya çalıştı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada telsiz, kelepçe, maksat dışı bıçak ve tabanca kılıfı bulundu.

EV HAPSİ ALDI

Dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan H.M.'nin işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği adliyede savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlıya, ev hapsi cezası verildi.

Ayrıca, zanlı ve aynı araçta yakalandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan arkadaşı İ.Ç.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 3 bin 180'er lira ceza uygulandı.

GEÇEN SENE DE HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda da üzerinde polis üniformasıyla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu ileri sürülen H.M. hakkında, geçen sene ''kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.