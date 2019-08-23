taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7627
Euro
6.3826
Altın
1496.73
Borsa
95394.24
Gram Altın
277.036

Belarus'ta baltalı saldırgan tutuklandı

Brest şehrinde bir alışveriş merkezine girerek önüne çıkan herşeye baltayla zarar veren 18 yaşındaki bir genç, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 23.08.2019 - 10:06..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Gece saatlerinde AVM kapısının camlarını baltayla indiren 18 yaşındaki genç, AVM'nin içine girerek önüne çıkan her şeye zarar verdi.

ETRAFA SALDIRIP BİR ANDA DANS ETMEYE BAŞLADI

Bir marketteki tüm reyonlara baltayla da saldıran genç, AVM’de çekiliş için bulunan araca da büyük hasar verdi.

AVM içerisindeki çok sayıda mağazaya zarar veren saldırgan, bir süre sonra dans etmeye başladı.

Belarus'ta baltalı saldırgan tutuklandı

POLİS OLAY YERİNE GİTTİ

Saldırgan olayın ardından yine aynı kapıdan çıkarak kaçmaya çalışırken, polis ise AVM’nin alarmının çalması üzerine olay yerine gitti.

Belarus'ta baltalı saldırgan tutuklandı VİDEO

BİRÇOK SUÇTAN YARGILANACAK

Bu sırada elindeki baltayla kaçmaya çalışan saldırgan gözaltına alındı. Polis sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen saldırganın özel mülke zarar verme, gasp, saldırı gibi birçok suçtan yargılanacağı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

99
Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

158
Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

34
Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

112
Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

Macron'dan Türkiye'ye karşı Yunan'a destek

31
Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

Rap şarkısını işaret diline aynı hızda tercüme etti

3
Adana'da yunus polisi kaza yaptı

Adana'da yunus polisi kaza yaptı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir