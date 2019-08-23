Belarus'ta baltalı saldırgan tutuklandı

Gece saatlerinde AVM kapısının camlarını baltayla indiren 18 yaşındaki genç, AVM'nin içine girerek önüne çıkan her şeye zarar verdi.

ETRAFA SALDIRIP BİR ANDA DANS ETMEYE BAŞLADI

Bir marketteki tüm reyonlara baltayla da saldıran genç, AVM’de çekiliş için bulunan araca da büyük hasar verdi.

AVM içerisindeki çok sayıda mağazaya zarar veren saldırgan, bir süre sonra dans etmeye başladı.

POLİS OLAY YERİNE GİTTİ

Saldırgan olayın ardından yine aynı kapıdan çıkarak kaçmaya çalışırken, polis ise AVM’nin alarmının çalması üzerine olay yerine gitti.

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BİRÇOK SUÇTAN YARGILANACAK

Bu sırada elindeki baltayla kaçmaya çalışan saldırgan gözaltına alındı. Polis sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen saldırganın özel mülke zarar verme, gasp, saldırı gibi birçok suçtan yargılanacağı öğrenildi.