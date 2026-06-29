Belarus'tan Ukrayna'ya gözdağı: Sınır geçilirse tüm potansiyelimizle cevap veririz

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ediyor.

Taraflar 5 yıl geçmesine rağmen barış konusunda henüz somut bir adım atamadı.

Öte yandan Rusya'nın Avrupa'daki yakın ortağı Belarus da bu süreçte Ukrayna ile bazı gerginlikler yaşıyor.

"UKRAYNA SINIRI İZİNSİZ GEÇERSE TÜM GÜCÜMÜZLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Sekreta, Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Kiev'in Belarus'a olası saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sekreta, "Eğer (Belarus'un) sınırı izinsiz veya saldırganlıkla geçilirse, tüm potansiyelimizle karşılık vereceğiz. Ukraynalı komşularımız bunu biliyor." ifadelerini kullandı.

BATILI DEVLETLERE UYARIDA BULUNDU

Kırmızı çizgilerin Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından açıkça belirlendiğini ve bunların ülkenin sınırları olduğunu vurgulayan Sekreta, "Onlar (Batılı ülkeler) çok iyi biliyorlar ki herhangi bir ülke Rusya-Belarus Birlik Devleti'ne saldırırsa, anlaşma çerçevesinde derhal karşılık verilecek.

Konvansiyonel de dahil herhangi bir silahın kullanılmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini öngören bir anlaşma imzaladık." diye konuştu.

ZELENSKY 'MEŞRU HEDEF' DEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Belarus topraklarındaki Rus askeri teçhizatın ve lojistik ekipmanların meşru hedef haline gelebileceğini söylemişti.