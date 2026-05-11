Belçika Başbakan Yardımcısı: Türkiye, Avrupa kıtasının güneydoğu kanadının koruyucusu

Türkiye'nin gücü herkesin dilinde...

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, İstanbul'da bir otelde Türk gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Prevot, Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekti.

"TÜRKİYE, AVRUPA KITASININ GÜNEYDOĞU KANADININ KORUYUCUSU"

Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumuna dikkati çeken Prevot, "Türkiye, Avrupa kıtasının güneydoğu kanadının koruyucusu." görüşünü paylaştı.

Prevot, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu vurgulayarak, ülkenin yalnızca bir müttefik değil, aynı zamanda "stratejik bir partner" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 10 yılda savunma harcamalarını yüzde 300 artırdığına dikkati çeken Prevot, bunun NATO açısından çok önemli olduğunu belirtti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASINI YENİLEME ÇAĞRISI

Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin mevcut yapısının bugünün ekonomik koşullarıyla örtüşmediğinin altını çizen Prevot, "Bu durum açık ve net. Bu Gümrük Birliği'nin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Prevot, 1995'te imzalanan anlaşmanın yalnızca belirli malları kapsadığını, hizmet sektörünü içermediğini kaydederek, "2026'nın ekonomik meselelerini 30 yıl önceki çerçeveyle yönetmek mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

"AB İÇİN DE BÜYÜK BİR KAZANÇ"

Gümrük Birliği'nin hem Türkiye hem de AB için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Prevot, "Bu, Türkiye için olduğu kadar AB için de büyük bir kazanç. Dolayısıyla, bu Gümrük Birliği'ni gözden geçirmek amacıyla daha hızlı ve daha ileri adımlar atıp ilerleyebilirsek harika olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Prevot, bu konunun, yeni Gümrük Birliği'nden mümkün olan en yüksek karşılıklı faydanın sağlanabilmesi için "olumlu bir bakış açısıyla" ele alınması gerektiğini belirtti.