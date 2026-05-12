Belçika Kraliçesi Mathilde, Koç Ailesi ile buluştu

Belçika Kraliçesi Mathilde, önceki gün başlayan Türkiye ziyaretinin ilk gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile görüştü.

Kraliçe Mathilde'in birlikte geldiği heyette, Türkiye ile temaslarını güçlendirmek isteyen Belçikalı bakanlar ve 428 özel sektör temsilcisi de bulunuyor.

KOÇ AİLESİ'YLE GÖRÜŞTÜ

Kraliçe Mathilde, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Caroline Koç ile de bir araya geldi.

Davet sırasında Kraliçe Mathilde'in, Rahmi Koç ve Ali Koç'la samimiyeti dikkat çekti.

Belçika Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin yalnızca resmi temaslarla değil, güçlü dostluklar ve kişisel bağlarla geliştiği vurgulandı.

"İŞLER KİŞİSEL BAĞLANTILARLA BAŞLAR"

Kraliçe yaptığı konuşmada, "İşler kişisel bağlantılarla başlar. Bu tür toplantılar, sağlam bir dostluğun temelinde yer alır ve gelecekteki somut projelerin itici gücü olur." ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda, bu tür üst düzey buluşmaların iki ülke arasındaki etkileşimi teşvik etmek adına kritik bir önem taşıdığı ve önümüzdeki dönemde yeni ekonomik yatırımların kapısını aralayacağı mesajı verildi.