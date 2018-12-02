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Belçika Parlamentosundan eski Katalan lidere davet

Eski Katalan lider Carles Puigdemont, Federal Parlamento tarafından Belçika Dışişleri Komitesi ve Katalan Delegasyonu ile görüşmeye davet edildi.

İHA | 02.12.2018 - 13:22..
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Eski Katalan lider Carles Puigdemont, Flaman-Katalan Dostluk Grubu üyelerinin davetlisi olarak Salı günü Federal Parlamento ve Flaman Parlamentosunu ziyaret edecek.

PUİGDEMONT GÖRÜŞME YAPACAK

Salı günü Federal Parlamento restoranında kahvaltı yapacak olan Puigdemont, daha sonra Belçika Dışişleri Komitesi ve Katalan Delegasyonu ile görüşecek. Puigdemont, öğleden sonra Flaman Parlamentosu Meclis Başkanı Jan Peumans tarafından Flaman Parlamentosunda karşılanacak.

2017'DE REFERANDUM DÜZENLENMİŞTİ

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017’de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesi’nde bağımsızlık referandumu düzenlenmişti. 27 Ekim’de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Sonrasında Mariano Rajoy liderliğindeki İspanya hükümeti bölgesel yönetimi görevden almıştı. Birçok Katalan politikacı tutuklanmış ve Katalonya lideri Carles Puigdemont ve bazı bakanlar yurt dışına kaçmıştı. Sürgündeki eski Katalan lider Carles Puigdemont bir yıldır Belçika’da yaşıyor.

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