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Belçika polisinden göstericilere ters kelepçeli eziyet

Fransa'dan sonra Belçika'yı da etkisi altına alan protesto gösterilerinde Belçika polisinin acımasız muamelesi kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 09.12.2018 - 14:51..
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Belçika polisinden göstericilere ters kelepçeli eziyet

'Sarı Yelekliler'in protesto gösterileri Fransa'dan sonra Belçika'ya da sıçradı. Ancak gösterilere müdahalede Belçika polisinin en az Fransız polisi kadar acımasız bir tavır sergilemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Belçika polisinden göstericilere ters kelepçeli eziyet

BELÇİKA POLİSİ ŞİDDET UYGULADI

Birçok göstericiye biber gazı ve şiddet uygulayan Belçika polisi, ardından birçok kişiyi de gözaltına aldı.

Belçika polisinden göstericilere ters kelepçeli eziyet ViDEO

Belçika polisinden göstericilere ters kelepçeli eziyet

BELÇİKA POLİSİNDEN TERS KELEPÇE YÖNTEMİ

Polisin göstericilere karşı gerçekleştirdiği kötü muamele sosyal medyada da tepki topladı. Polis; gözaltına aldığı 'Sarı Yelekliler'i ters kelepçe yaptı ve saatlerce yerde otutturdu.

BİR TÜRK DE GÖZALTINA ALINDI

Bu kötü muameleye maruz kalan ve gözaltına alınanlar arasında bir Türk de yer aldı.

Belçika polisinden göstericilere ters kelepçeli eziyet

AVRUPA'DA DEMOKRASİ KALMADI

Her zaman demokrasi ile övünen Avrupa'da bu tarz görüntülerin oluşması tüm dünyada endişe yaratırken bu protestoların dikkate alınıp alınmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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