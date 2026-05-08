Belçika Savunma Bakanı: Savunma sanayiinde Türkiye rol modelimiz

Dosta güven düşmana korku mottosunun somutlaşmış hali olan yerli savunma sanayi ürünlerimiz göz kamaştırıyor.

Yalnızca İslam ülkeleri değil birçok Avrupa ülkesinde de Türkiye rol model alınıyor.

Avrupa'nın dürüst siyasetçileri kıskançlık yapmak yerine gerçeği açık yüreklilikle ifade ediyor.

CHP'nin miting yapıp Türkiye'yi şikayet ettiği Avrupa ülkesinden de Türkiye'ye övgü geldi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ROL MODEL"

Türk savunma sanayi ürünlerine hayranlığını daha önce de ilan eden Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, bir kez daha vurgulamadan edemedi.

10-14 Mayıs tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti öncesinde AA'ya konuşan Francken, Türkiye'nin savunma sanayi alanında araştırma-geliştirme, inovasyon, üretim ve yüksek nitelikli iş gücü alanlarında rol model olduğunu düşündüğünü söyledi.

"BİZİM SEKTÖR TÜRKLERDEN ÖĞRENMEYE İLGİLİ"

Francken, Misyon toplantıları kapsamında 450'den fazla katılımcının yer alacağı heyette 60 ila 80 savunma sanayisi şirketinin bulunacağını belirterek, "Savunma sektörümüzün önemli bir bölümü, Türk savunma sanayisinden bir şeyler öğrenmeye büyük ilgi duyuyor" diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında gerçekten çok ileri seviyede olduğunu yineleyen Francken, "Bu nedenle benim için bir rol model niteliğindeler" ifadelerini kullandı.

Belçika: Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliğini konuşmanın bir yolu yok

ÖZEL BELÇİKA'YA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDİYORDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen yıl Belçika'ya yaptığı ziyaretlerde Türkiye'yi şikayet eden beyanlarda bulundu.

Özel, 18 Aralık'ta da Avrupa Sosyalist Partisi'nin AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı için gittiği Belçika'da şunları söylemişti:

"Bizimle dayanışma göstermeye değerli kardeş partilerimizin iktidardaki liderleri çekingen davranıyor. Bu da Erdoğan'ın Türkiye'deki pozisyonunu güçlendiriyor. Ekrem İmamoğlu hapiste. Türkiye'de büyük bir mücadele veriyoruz.

"AĞIR SALDIRI ALTINDAYIZ"

Belediyeleri kazandık diye ağır bir saldırı altındayız. Türkiye gibi bir ülkede sol yüzde 38'e çıkmışken, Erdoğan'ı 25 yıl sonra ilk kez yenmişken, 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olmuşken Türkiye'deki büyük hak ihlallerine Avrupa'daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, ne kadar farkında olduğunu merak ediyorum.

Bazı otoritelere karşı mücadele ederken, başka otoriteleri desteklerseniz, bizim gibi ilk seçimde iktidara gelecek bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz."

BRÜKSEL'DE MİTİNG YAPTI

Özel, 12 Ekim'de Brüksel'de Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu için düzenlediği mitingde de şöyle konuşmuştu:

"Bugün burada sadece Türkiye'den dostlarımız yok. Bugün Avrupalı kardeş partilerimizden çok sayıda temsilci burada. Sosyalist Enternasyonal'den, Avrupa Sosyalist Partisi'nden, Yeşiller'den çok değerli dostlarımız, Avrupa Parlamentosu'ndan çok değerli temsilciler burada."

Özgür Özel, Brüksel'de düzenlenen mitinge katıldı



