Belçika ve Portekiz'de okullar tatil edildi

Dünya genelinde koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Birçok ülkede bu kapsamda etkinlikler, spor müsabakaları iptal edilirken, okullar da tatil ediliyor.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, ülke genelinde yaygınlaşan koronavirüs vakalarının ardından olağanüstü toplandı.

FEDERAL ETAP'A GEÇİLDİ

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Wilmes, koronavirüs dünya genelinde hızla yayıldığına dikkati çekti. Belçika'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında "federal etap"a geçtiğini açıklayan Wilmes, bu çerçevede bölge hükümetlerine sadece tavsiyede bulunulmayacağını, ulusal kararlar alınabilineceğini ifade etti.

BELÇİKA'DA OKULLAR 3 NİSAN'A KADAR TATİL

Sophie Wilmes, ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu. Wilmes, tüm kültürel ve spor etkinliklerinin iptal edildiğini duyururken kafe ve restoranların kapatılacağını, market ve eczanelerin açık kalacağını belirtti. Toplumdaki yaşlı nüfusa dışarı çıkmamaları için tavsiyede bulunan Wilmes, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

"BU HEPİMİZİN SAVAŞI"

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, koronavirüs salgınıyla ilgili Bakanlar Kurulu'nda alınan tedbirleri basın toplantısında açıkladı. Virüs kontrol altına alınana kadar Portekizlilerin yaşam alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini belirten Costa, "Bu, hayatta kalmamızın bir mücadelesi. Bu hepimizin savaşı." dedi.

PORTEKİZ'DE OKULLAR 9 NİSAN'A KADAR KAPATILDI

Eğitime 9 Nisan'a kadar ara verildiğini açıklayan Costa, ailelerin çocuklarının yanlarında olması için şirketlerin çalışanlarını evde çalıştırmasına destek vereceklerini söyledi. Seyahatlerin, görüşmelerin, toplantıların mümkün olduğunca sınırlanması gerektiğini ifade eden Costa, ayrıca kalabalığın olduğu disko ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılacağını, restoranların üçte bir kapasiteyle çalışacağını, alışveriş merkezlerine de sınırlı sayıda giriş izni verileceğini duyurdu. Portekiz'de şu ana kadar açıklanan resmi rakamlara göre koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 78 olarak belirtildi.

LÜKSEMBURG DA OKULLARI TATİL ETTİ

Öte yandan, Avrupa'nın küçük ülkelerinden Lüksemburg da tüm okulları pazartesi gününden itibaren 27 Mart'a kadar kapatacağını duyurdu. Lüksemburg Sağlık Bakanı Paulette Lenert, ülkede 26 kişide Kovid-19 tespit edildiğini, 90 kişinin de karantinaya alındığını açıkladı. Tatil süresinin gelişmelere göre uzatılabileceği ifade edildi.

AB KURUMLARI ÖNLEM ALIYOR

Belçika'da bulunan Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO da koronavirüs kapsamında bazı önlemler aldı. Avrupa Parlamentosu 100'den fazla etkinliğini iptal etti.

Ayrıca koronavirüsten etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan üyelerin dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca parlamento binalarına girişinin yasaklanacağı duyuruldu. Öte yandan AB Komisyonu da pazartesi gününden itibaren kritik görevde bulunmayan personelin evden çalışacağını, Avrupa Okullarının tatil edileceğini ve toplantı sayılarının azaltılacağını açıkladı.

İNGİLTERE VE AB ARASINDAKİ MÜZAKERELER ERTELENDİ

İngiltere ile AB arasında yürütülen müzakerelerin de gelecek hafta gerçekleşmeyeceği belirtildi.

NATO'da da elzem olmayan toplantılar iptal edilirken karargahtaki personel sayısını azaltmak için bazı temsilcilikler ile yazmanlık personeli vardiyalı olarak evden çalışmaya başladı.

BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 399

Halihazırda Belçika'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 399'a ulaşırken 3 kişi de hayatını kaybetti.