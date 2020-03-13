taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3162
Euro
7.0847
Altın
1559.05
Borsa
93639.5
Gram Altın
316.596
Bitcoin
32923.27

Belçika ve Portekiz'de okullar tatil edildi

Belçika ve Portekiz'de okulların koronavirüse karşı tatil edildiği açıklandı.

AA | 13.03.2020 - 06:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Dünya genelinde koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Birçok ülkede bu kapsamda etkinlikler, spor müsabakaları iptal edilirken, okullar da tatil ediliyor.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, ülke genelinde yaygınlaşan koronavirüs vakalarının ardından olağanüstü toplandı.

FEDERAL ETAP'A GEÇİLDİ

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Wilmes, koronavirüs dünya genelinde hızla yayıldığına dikkati çekti. Belçika'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında "federal etap"a geçtiğini açıklayan Wilmes, bu çerçevede bölge hükümetlerine sadece tavsiyede bulunulmayacağını, ulusal kararlar alınabilineceğini ifade etti.

BELÇİKA'DA OKULLAR 3 NİSAN'A KADAR TATİL

Sophie Wilmes, ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu. Wilmes, tüm kültürel ve spor etkinliklerinin iptal edildiğini duyururken kafe ve restoranların kapatılacağını, market ve eczanelerin açık kalacağını belirtti. Toplumdaki yaşlı nüfusa dışarı çıkmamaları için tavsiyede bulunan Wilmes, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Belçika ve Portekiz'de okullar tatil edildi

"BU HEPİMİZİN SAVAŞI"

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, koronavirüs salgınıyla ilgili Bakanlar Kurulu'nda alınan tedbirleri basın toplantısında açıkladı. Virüs kontrol altına alınana kadar Portekizlilerin yaşam alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini belirten Costa, "Bu, hayatta kalmamızın bir mücadelesi. Bu hepimizin savaşı." dedi.

PORTEKİZ'DE OKULLAR 9 NİSAN'A KADAR KAPATILDI

Eğitime 9 Nisan'a kadar ara verildiğini açıklayan Costa, ailelerin çocuklarının yanlarında olması için şirketlerin çalışanlarını evde çalıştırmasına destek vereceklerini söyledi. Seyahatlerin, görüşmelerin, toplantıların mümkün olduğunca sınırlanması gerektiğini ifade eden Costa, ayrıca kalabalığın olduğu disko ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılacağını, restoranların üçte bir kapasiteyle çalışacağını, alışveriş merkezlerine de sınırlı sayıda giriş izni verileceğini duyurdu. Portekiz'de şu ana kadar açıklanan resmi rakamlara göre koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 78 olarak belirtildi.

Belçika ve Portekiz'de okullar tatil edildi

LÜKSEMBURG DA OKULLARI TATİL ETTİ

Öte yandan, Avrupa'nın küçük ülkelerinden Lüksemburg da tüm okulları pazartesi gününden itibaren 27 Mart'a kadar kapatacağını duyurdu. Lüksemburg Sağlık Bakanı Paulette Lenert, ülkede 26 kişide Kovid-19 tespit edildiğini, 90 kişinin de karantinaya alındığını açıkladı. Tatil süresinin gelişmelere göre uzatılabileceği ifade edildi.

AB KURUMLARI ÖNLEM ALIYOR

Belçika'da bulunan Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO da koronavirüs kapsamında bazı önlemler aldı. Avrupa Parlamentosu 100'den fazla etkinliğini iptal etti.

Ayrıca koronavirüsten etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan üyelerin dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca parlamento binalarına girişinin yasaklanacağı duyuruldu. Öte yandan AB Komisyonu da pazartesi gününden itibaren kritik görevde bulunmayan personelin evden çalışacağını, Avrupa Okullarının tatil edileceğini ve toplantı sayılarının azaltılacağını açıkladı.

Belçika ve Portekiz'de okullar tatil edildi

İNGİLTERE VE AB ARASINDAKİ MÜZAKERELER ERTELENDİ

İngiltere ile AB arasında yürütülen müzakerelerin de gelecek hafta gerçekleşmeyeceği belirtildi.

NATO'da da elzem olmayan toplantılar iptal edilirken karargahtaki personel sayısını azaltmak için bazı temsilcilikler ile yazmanlık personeli vardiyalı olarak evden çalışmaya başladı.

BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 399

Halihazırda Belçika'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 399'a ulaşırken 3 kişi de hayatını kaybetti.

Belçika ve Portekiz'de okullar tatil edildi

İlginizi Çekebilir
İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor
Koronavirüsü biyolojik saldırı olarak değerlendiren İran, Sağlık ve İlaç Karargâhı kuracak.
Özel kreş, gündüz bakımevleri de tatil edildi
Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart’tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.
Kamu çalışanlarının yurt dışına çıkışı izne tabi tutuldu
Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu.
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
51
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
26
İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor
İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor
14
Graham kendisini koronavirüs karantinasına a
Graham kendisini koronavirüs karantinasına a
6
ABD üslerine saldırılara karşı Pentagon'a tam yetki
ABD üslerine saldırılara karşı Pentagon'a tam yetki
4
Samsun'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Samsun'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
11
AB personelleri koronavirüse karşı evden çalışacak
AB personelleri koronavirüse karşı evden çalışacak
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir