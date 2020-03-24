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Belçika'da 2 Türk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Belçika'da 2 Türk'ün koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 24.03.2020 - 06:00..
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Belçika'da 2 Türk'ün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

59 YAŞINDAKİ BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

UID Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat tarafından yapılan açıklamada,"Aldığımız üzücü bir habere göre maalesef 59 yaşındaki (Flama bölgesindeki Limburg iline bağlı) Heusden-Zolder ilçesinden Erzincanlı bir vatandaşımız hastanede Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetmiştir." dedi.

ÇOK SAYIDA TÜRK TEDAVİ ALTINDA

Hamarat, Genk kentinde çok sayıda Türk'ün tedavi gördüğünü ifade etti.

74 YAŞINDAKİ ADAMIN CENAZESİNİN BUGÜN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, Belçika’nın Genk şehrinde yaşayan İsmet Onur’un da koronavirüs nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Ağrı Eleşkirt nüfusuna kayıtlı 74 yaşındaki Onur'un cenazesinin bugün Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Belçika'da 2 Türk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

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